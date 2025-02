Isaechia.it - Emanuel Lo fa una sorpresa a Giorgia e si presenta nella sua sua stanza d’albergo a Sanremo: la reazione di lei

Bellissima e inaspettataperpoche ore prima della finale di2025, di cui è una delle più apprezzate protagoniste in gara.La cantante è stata raggiuntasuadaLo. Ladell’artista è diventata subito virale sui social!, che ieri sera ha vinto la serata della cover con Annalisa Scarrone, non sapeva che il ballerino, suo compagno da tanti anni, l’avrebbe raggiuntacittadina ligure.In un video, pubblicato dall’insegnante di Ballo di Amici,racconta ai suoi follower di essere in viaggio verso, all’insaputa di:Ragazzi sto facendo una, non sa che vado a, fra poco la vedo.Successivamente:Allora sono arrivato, sono in ascensore e sto per bussare alla porta.Incredula, la cantante gli ha buttato le braccia al collo!@loofficial @“la cura per me”senza aver dormito un’ora?????? ? suono originale –Lo La cantante e il ballerino e coreografo stanno insieme dal 2004.