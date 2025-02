Feedpress.me - Elon Musk fa 13, un nuovo bebè con Ashley St. Clair. L'annuncio dell'influencer Maga su X in latino: "Il dado è tratto"

Leggi su Feedpress.me

Come se non bastassero i piccoli X, Azure e Strider , ormai onnipresenti nelle stanze dei bottoni, unaha annunciato su X di aver avuto un figlio con. Il, potenzialmente il 13esimo per il boss del Doge , sarebbe nato cinque mesi fa e ora vive con la madre e una nanny in un appartamento da 15 mila dollari al mese vicino a City Hall a Manhattan . «Cinque mesi fa ho dato.