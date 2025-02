Davidemaggio.it - Elodie a Sanremo con un vibratore nella borsa

Il Festival dipuò essere una fonte inesauribile di stress. La gara è serrata e si rischia di innervosirsi troppo. Meglio dunque portarsi appresso degli strumenti allenta tensione. Lo sa benecheborsetta preparata per affrontare al meglio la kermesse canora ha deciso di portarsi addirittura un sex toy. La cantante di Dimenticarsi alle 7 ha mostrato in favore di telecamera, senza remore, il suo.Per Vogue,ha accettato di svuotare la propria. Ed è proprio lì che è apparso ildi color nero.In queste giornate, ovviamente nervose. No, questo non è un telefono. Queste sono giornate dove c’è della tensione, quindi. quando sei nervosa Vrrrrha scherzato la romana, ieri sera protagonista di una gaffe con Alberto Matano a La Vita in Diretta.