Quotidiano.net - Elly Schlein critica il governo Meloni sul costo dell'energia: proposte per imprese e famiglie

"Ieri abbiamo fatto un altro intervento sulle bollette. Abbiamo ilpiù alto in Europa.soffrono ed è incredibile come questoper due anni non abbia fatto niente". Lo ha detto la segretaria del Pd,, oggi a Firenze, dove partecipa ad un evento organizzato dal suo partito. "Abbiamo due semplici- ha aggiunto -: la prima è disaccoppiare, come hanno fatto in altri paesi, il prezzodal prezzo del gas, e abbassare i prezzi a. Poi noi proponiamo un grande acquirente unico pubblico, un gigantesco gruppo di acquisto pubblico che lavorando su ampi volumi può trattare abbassando il prezzo per. Sonoche abbiamo messo sul tavolo da mesi e sulle quali ilnon ha risposto.