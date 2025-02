Lanazione.it - Elly Schlein a Firenze: “Uscire dagli scontri, serve un salto di qualità nel dibattito politico”

, 15 febbraio 2025 – La segretaria del Pdha partecipato oggi, 15 febbraio, all’iniziativa “Avrò cura di te. La politica che non lascia indietro nessuno” organizzato dal partito democratico al teatro Florida di. Molti gli argomenti trattati nell’incontro: dal diritto alla salute, allo ius soli, dal salario minimo al contrasto alla povertà. "Su alcune questioni è importantesteccati dello scontro e far fare undial. Dobbiamo provare a prenderci responsabilità insieme", ha detto. Legge Furfaro "Abbiamo approvato la legge Furfaro per le persone senza fissa dimora ma servono tanti altri passi per ottenere altre cose. Quanto fatto è un passo avanti ma dobbiamo farne velocemente altri perché la condizione delle persone in Italia è peggiorata in questi anni frutto di alcune politiche precise", ha detto la segretaria del Pd