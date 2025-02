Lanazione.it - Elba, danni peggiori del previsto nelle località più amate: Le Viste e Biodola nei guai per fango e frane

(Livorno), 15 febbraio 2025 – A quarantotto ore dall’alluvione del 13 febbraio, Portoferraio scopre che la conta deiè molto più pesante di quanto si potesse pensare. Il lavoro di monitoraggio sul territorio dei tecnici del comune e della Protezione Civile, seguiti costantemente dall’amministrazione comunale, ha messo in evidenza due grosse criticità che potrebbero avere serie conseguenze, se non affrontate e risolte tempestivamente., criticità per leLa prima riguarda la strada che porta allabalneare della. Una serie diha evidenziato una criticità all’altezza di un piccolo ponte. I sopralluoghi dei tecnici del Comune hanno evidenziato che il terreno sottostante il manto stradale ha ceduto e in parte sta ancora cedendo, con una situazione che potrebbe comprometterne la staticità.