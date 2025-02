Tpi.it - Edoardo Bove a Sanremo 2025: chi è, cosa è successo e come sta il calciatore

Leggi su Tpi.it

: chi è,sta ildopo il malore in Fiorentina-InterTra gli ospiti della serata finale del Festival dic’è. Ildella Fiorentina qualche mese fa ha avuto un malore in campo che ha fatto preoccupare molto i compagni e tutti i tifosi. Al minuto 17 di Fiorentina-Inter, il centrocampista violasi è accasciato a terra. Subito grande paura in campo, con la disperazione dei compagni e degli avversari, ripresi in lacrime. Il giocatore è stato portarlo all’ospedale di Careggi. Per fortuna ha risposto positivamente alle cure e ha superato la fase più critica.Masta adessoha avuto? Al, dopo il malore del 1 dicembre scorso, è stato impiantato un defibrillatore removibile.