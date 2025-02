Ilrestodelcarlino.it - Ecco il piano strade: maxi finanziamenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approvato il nuovoin Cabina sisma, che nelle Marche finanzia 112 interventi per 109 milioni di euro, di cui 95 milioni finanziati dalla Struttura commissariale. Sono stati stanziati 6,9 milioni per Comunanza e il collegamento con Roccafluvione. 6,8 milioni per il comprensorio di Folignano, Monteprandone, Ripatransone, Maltignano, Castorano e Monsampaolo. 2,2 milioni per una serie dicomunali di Force, a cui si aggiungono, sempre a Force, 5,3 milioni per leprovinciali. Sono stati destinati 4,5 milioni per alcuneprovinciali di Arquata, Acquasanta, compresa la Trisungo-Spelonga-Colle e la circonvallazione nord di Ascoli; 6,1 milioni per il comprensorio diche collegano Offida, Appignano del Tronto, Rotella. Il Commissario finanzia anche gli interventi della strada di Smerillo (350 mila euro), della Galvoni di Castignano (1,5 mln), la Taro-incrocio sp99 di Valfornace (1,8 mln), la Rocca-Foce di Montemonaco (1,5 mln), la Castoranese di Castorano (1,5 mln) e la Strada delle Gole di Frasassi di Genga (10 mln).