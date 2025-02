Ilfattoquotidiano.it - “Ecco chi sono i miei preferiti”, il podio di Sanremo 2025 secondo Marco Travaglio. Poi boccia il conteggio dei voti: “Peggio del Porcellum”

Il direttoreha commentato il Festiva diassieme a Claudia Rossi, che non si è fatta sfuggire l’occasione di chiedergli quali siano i suoi brani: “Il mio? Lucio Corsi, Giorgia e Lauro“. Poi il direttore ci tiene a precisare: “Non è la mia previsione perché le previsioni non si posfare, anche perché non si capisce il sistema di voto. Noi oggi abbiamo pubblicato un pezzo che dice che il Sanremellum è più complicato dele del Rosatellum quindi io non ho capito come funziona e quindi fare previsioni è già ridicolo, ma farle senza nemmeno avere capito.”L'articolo “chi”, ildi. Poiildei: “del” proviene da Il Fatto Quotidiano.