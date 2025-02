Ecco chi è Trovata morta a 25 anni accertata la sua identità

Leggi su Caffeinamagazine.it

Roma è stata scossa dalla tragica scomparsa di Camilla Sanvoisin, una giovane di 25priva di vita nel suo appartamento nella zona della Giustiniana. La notizia ha suscitato grande commozione, soprattutto nel mondo dello spettacolo, poiché Camilla era la figlia di Axel Egon Sanvoisin, noto produttore televisivo ed esperto di comunicazione ed eventi.Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe stata colpita da un arresto cardiaco. La drammatica scoperta è avvenuta giovedì mattina, quando il fidanzato, Giacomo Celluprica, 35, ha lanciato l’allarme contattando i soccorsi intorno alle 5:50. Nella chiamata al 118, l’uomo avrebbe detto con urgenza: “Venite subito, la mia compagna è molto grave, non reagisce”. Tuttavia, all’arrivo dei sanitari, per Camilla non c’era più nulla da fare.