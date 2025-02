Ilfattoquotidiano.it - Ebook e audiolibri in crescita: peccato che gli editori si vergognino a parlarne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel 2024 glisono cresciuti del 4% e glidel 7,1%. Ma giornali e periodici hanno fatto titoli e articoli sul crollo delle vendite dei cartacei. Anche nel comunicato diffuso da AIE-Associazione Italianaal digitale ha dedicato solo quattro righe e nelle slide che vivisezionano i dati, annunciati al Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai, non ce n’è traccia.Eppure oggi il digitale vale 114,2 milioni di euro: 84,2 milioni per le vendite die 30 milioni per gli abbonamenti agli.Perché non dare risalto all’unica nota positiva del mondoale? Sembra quasi che glisia parlare di, forse l’antica avversione non è sopita e in fondo li considerano ancora dei “nemici”.Analizzando le uscite dei libri, mi sono resa conto che qualche editore prima pubblica il cartaceo, dopo un po’ settimane o mesi l’e, infine, l’audiolibro.