Nerdpool.it - EA SPORTS FC lancia la collezione esclusiva “Blanchito Bebe” in collaborazione con Blanco

EAFC annuncia il debutto della”, un’creata insieme a, uno degli artisti musicali più seguiti in Italia e grande tifoso dell’AS Roma. Grazie a questa, il suo stile inconfondibile entra nel mondo di gioco, offrendo ai fan un’opportunità unica per personalizzare la propria esperienza.Questa iniziativa nasce da una sinergia consolidata tra EAFC e. Dopo l’inclusione del brano “Ancora, ancora, ancora” nella colonna sonora di FC 25 e il coinvolgimento dell’artista nell’annuncio della partnership pluriennale tra EAFC e AS Roma, lasi arricchisce con questa nuova.Disponibile in FC Ultimate Team fino al 10 marzo 2025, la” è stata progettata inconper offrire ai giocatori elementi autentici che riflettono la sua identità artistica.