E se vi dicessimo che il nuovo trend fashion sono i guanti di pelle? Lo conferma la New York Fashion Week

La Newnon è solo l’evento che inaugura il mese della moda, ma è anche la vetrina perfetta per scoprire le tendenze che domineranno la stagione. Mentre sulle passerelle autunno/inverno 2025 abbiamo visto la creatività di Marc Jacobs con le sue silhouette ispirate alle bambole gonfiabili e le scarpe a palloncino, o la visione sofisticata di Calvin Klein che reinterpreta il power dressing, fuori dagli show gli appassionati di moda stanno affrontando temperature gelide con stile.New: ididiventano ilpiù cool dell’invernoSe c’è un capo che sta emergendo come accessorio must-have, quello è il guanto di. Non è certo una novità nel mondo della moda, ma il modo in cui gli amanti dello street style lo stanno reinventando merita attenzione.