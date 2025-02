Gamberorosso.it - È nata una cucina didattica per curare e prevenire obesità e disturbi alimentari

Nella cittàle di Pellegrino Artusi, Forlimpopoli in provincia di Forlì-Cesena, il cibo è anche uno strumento di cura. Nella Casa della comunità dell'Ausl Romagna si pratica la medicina culinaria per risolvere ee per questo accanto agli ambulatori è stata attrezzata una, inaugurata lo scorso dicembre, dove si insegna ad alimentarsi in maniera corretta ma anche piacevole.Unacome palestra«Idella nutrizione - spiega il dottor Giuseppe Benati direttore del Dipartimento di cure primarie dell'Ausl Romagna - rappresentano una criticità rilevante nella comunità, e incidono su qualità di vita, l'insorgenza di patologie, e anche costi sociali. I dati della ricerca regionale PASSI riferiti al biennio 2022-2023, stimano che 4 adulti su 10 siano in eccesso ponderale, tre in sovrappeso e uno obeso.