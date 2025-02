Tvplay.it - È morto poco fa, lutto nel calcio: addio a un volto storico della Coppa Campioni

Gravenel mondo delitaliano. E’ stato per anni un uomo che ha legato il suo nome ad unoclub italiano ed è venuto a mancare.Una tristissima notizia per ilitaliano e per tutti coloro che lo conoscevano. Una figura storica – non sui campi da– ma lontano e la notiziasua morte ha sconex giocatori e addetti ai lavori che per anni hanno lavorato con lui. Negli ultimi giorni è scomparso il dirigente Giorgio Ajazzone.Èfa,nela un(Ansa) TvPlayL’uomo è venuto a mancare all’età di 71 anni. La notizia era nell’aria, l’uomo era malato da tempo e Giorgio si è spento all’Ospedale San Paolo di Savona, città dove era nato, al termine di una malattia che lo aveva già colpito nel 2016. Un uomo che ha dato tutta la sua vita a livello sportivo per la Sampdoria, squadra di cui era un grande tifoso e che ha sostenuto sino alla fine.