Secoloditalia.it - È morta la nonna di Giulia Cecchettin, lo struggente post del figlio Gino con la canzone di Cristicchi

Leggi su Secoloditalia.it

Ancora un altro doloroso lutto per papà: è, stroncata da un malore improvviso a 76 anni, Carla Gatto,di. Era un’artista e una scrittrice, ma per tutti soprattutto la mamma die ladella studentessa padovana brutalmente uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Una donna forte e una madre e unaa cui la vita non ha risparmiato il dolore della terribile perdita della nipote e il doppio dolore che ha dovuto affrontare con quel lutto vissuto in prima linea accanto al, che ha sempre sostenuto nelle battaglie processuali, civili e sociali seguite al femminicidio che ha sconvolto la famiglia e un Paese intero.Addio a Carla Gatto, ladiDopo la morte della nipote – l’amata, con cui condivideva la passione per il disegno e i fumetti – alla quale ha dedicato il suo ultimo libro, Con lo zaino in spalla e.