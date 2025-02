Agi.it - E Costantino “uccise” gli dèi

Leggi su Agi.it

AGI - Gli dèi di Roma cominciarono a morire sull'Aracoeli nell'ottobre 312 d.C. La “strage divina” non avvenne in un giorno solo, ma allora fu sferrato il colpo che si rivelerà fatale: gli idoli cominciarono a svanire. A quel tempogovernava sull'impero insieme con Massenzio. Però, si sa, il potere divide e non ci volle molto perché tra i due fosse guerra. Quell'anno la battaglia decisiva avvenne a Ponte Milvio. Le fonti riferiscono che Massenzio disponeva di un esercito di 100 mila uomini, mentre quello diera di appena 40 mila soldati (altri studiosi cambiano le cifre ma le proporzioni restano le stesse). Quindi, stando ai calcolistava andando incontro a disfatta sicura. Però, tra storia e leggenda, accadde qualcosa che mutò il destino, non solo dello scontro ma anche di Roma e di altro ancora.