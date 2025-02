È colpa mia | Londra My Fault | London la spiegazione del finale | Travis è morto?

Leggi su Cinefilos.it

mia:(My), ladel?Se siete curiosi di sapere come finisce Èmia:(My), ecco tutti gli spoiler su ciò che accade nel film. Un remake del film spagnolo del 2023, Culpa Mia, racconta la storia di una ragazza, Noah, che insieme alla madre si trasferisce nella casa del nuovo marito di quest’ultima e del suo patrigno. Questo le fa sviluppare una relazione complessa con il suo fratellastro, Nick. Quindi, Nick è vivo oalla fine di My, e lui e Noah stanno insieme?Èmia:(My) è uno spin-off britannico della popolare serie di film spagnoli Mia Culpa. Il fatto che sia uno dei franchise più popolari su Prime Video è una ragione sufficiente per pubblicare più o meno la stessa storia in lingua inglese per il pubblico globale.