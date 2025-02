Ilrestodelcarlino.it - Due vittorie per ipotecare i playoff

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Unahotels, come è noto, ritornerà in campo, dopo la pausa data dalla Final-Eight e dalle gare della Nazionale, a inizio marzo. Si auspica rigenerata, mentalmente e fisicamente, ma al contempo pronta alla pugna. In quest’ottica si può già pensare alla road-map che dovrebbe condurre i biancorossi ai, in Italia, e ai Quarti di Fiba Champions League. Restando nello Stivale, da qui al termine della stagione regolare la truppa di Priftis dovrà affrontare 11 partite, 6 tra le mura amiche, le altre in trasferta. Attualmente veleggia al sesto posto in classifica, a quota 24 punti. Ebbene: da quando la serie A è tornata stabilmente a 16 squadre, quindi dal torneo 2008/2009, per un totale di quattordici campionati, in ben sei occasioni per approdare alla post-season sono bastati 28 punti.