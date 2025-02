Ecodibergamo.it - Due valanghe a Valleve, salvi cinque escursionisti - Foto

IN MONTAGNA. In azione il Soccorso Alpino in alta Val Brembana, dove 5sono stati travolti da una valanga. Quattro persone sono state tratte in salvo dopo essere finite in un canalone a. Salvo anche un altro escursionista travolto da una seconda valanga.