Due giovani in galera da innocenti. Quel delitto che sembra romanzo ma fu realtà

Arcola, 15 febbraio 2025 – Se fosse capitato ora le telecamere di Quarto Grado sarebbero concentrate tra Romito, Trebiano, Arcola, intervisterebbero eventuali testimoni, e raccoglierebbero informazioni sulla vita dei dueincriminati. Emergerebbero gli stessi dubbi come avvenne allora, quando i cold case ancora non attiravano l’opinione pubblica. Al centro del libro di Alberto Incoronato, informatico con la passione per la storia, che sarà presentato il 26 alle 15,30 nella sala punto d’incontro Coop in via Saffi a Spezia, l’omicidio d’onore che sconvolse la vita di Romito, ma che si chiuse in fretta, con due, Costantino Beccari detto Dario di Trebiano e Pasquale Bassano detto Gigeto di Romito, ine gli assassini fuori. Una storia sapientemente raccontata da Incoronato, che non è al suo primo libro, pagine fatte di immagini e di racconti minuziosi, di carte scartabellate negli archivi, per arrivare al punto: “La storia di un omicidio – spiega – dove gli assassini rimasero impuniti e dove le forze dell’ordine, la magistratura, gli enti pubblici si lasciarono corrompere e si vendettero ad una locale organizzazione di stile camorristico”.