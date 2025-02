Dubbio in attacco per Inzaghi | Thuram partirà titolare?

Leggi su Ilnerazzurro.it

Questo weekend di Serie A potrebbe essere di grande importanza per la lotta scudetto: il Napoli giocherà all’Olimpico contro la Lazio di Baroni, mentre l’Inter è impegnata nella difficile trasferta di Torino contro la Juventus. Partite complicatissime per le due squadre al vertice della classifica, e per i nerazzurri c’è un grandedi formazione, cherisolverà all’ultimo: Marcusgiocherào Taremi insieme a Lautaro?Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, oggi sarà il giorno decisivo per capire quale sarà la coppia d’che affronterà la Juventus. Certo di un posto il capitano Lautaro Martinez, che sta vivendo un buonissimo momento di forma.è uscito anzitempo nella partita di lunedì contro la Fiorentina per una botta alla caviglia, che ancora non è stata del tutto smaltita: il francese ieri non si è allenato con il resto dei compagni, e le sue condizioni sono da monitorare, ma da Appiano Gentile filtra un cauto ottimismo.