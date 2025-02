Calciomercato.it - Dubbi sul futuro di Conte a Napoli: ‘offerta’ per il clamoroso ritorno

Leggi su Calciomercato.it

Ildel tecnico salentino sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica. Ecco le cifre sul tavoloPrimo in classifica nonostante il mezzo passo falso casalingo contro l’Udinese, ildi Antoniovuole provare ad allungare sull’Inter, impegnata nel derby d’Italia dell’Allianz Stadium. Rivitalizzando un ambiente che appariva assolutamente demotivato, il tecnico salentino è riuscito a dare un’impronta di gioco alla sua squadra. Il mercato invernale, però, non ha aiutato l’ex allenatore di Juventus ed Inter (tra le altre), privandolo di un calciatore importante come Kvaratskhelia.suldi: pazzadalla Premier (LaPresse) – Calciomercato.itPur preferendo adottare un profilo basso,sa di giocarsi tanto, tantissimo nei prossimi mesi. Il fatto che il tecnico italiano si trovi bene aè confermato dalle prese di posizioni con le quali, in tempi e in modi diversi, ha fatto emergere un’idea di progettualità.