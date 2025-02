Quifinanza.it - Droni nei campi per i pesticidi di precisione, come ridurranno i fitofarmaci

Leggi su Quifinanza.it

Sfruttare iin agricoltura per somministrare isolo dove servono con interventi mirati, anziché spargere i prodotti suialla vecchia maniera.È la sfida che da mesi a questa parte la Regione Lombardia si è imposta di vincere. Dopo la fase preparatoria, si passa adesso ai test pratici che verranno condotti in Valtellina sulla vite e in Lomellina sul riso. L’obiettivo è quello di operare una somministrazione diche sia in grado di ridurre da 10 a 5 volte la quantità dinecessari. L’autorizzazione al decollo di questa tipologia diè arrivata direttamente dall’Enac.I test sulla viteLa sperimentazione sulla vite avverrà all’interno dell’azienda agricola La castellina della Fondazione Fojanini di Sondrio. Il vigneto interessato è un terrazzamento di circa mezzo ettaro a 325 metri di altezza, nella sottozona Sassella della Docg Valtellina Superiore.