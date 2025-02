Ilrestodelcarlino.it - Droga e gioielli nascosti nell’hotel dismesso

, orologi e preziosiun un anfratto di un vecchio hotel in disuso nella zona del Marano. A scoprirli è stata la polizia locale. Tutto è iniziato il 10 febbraio con una luce accesa e visibile nella vecchia struttura non più utilizzata come hotel da alcuni anni. I vigili hanno concordato con il proprietario un sopralluogo per il giorno successivo. Martedì gli agenti erano sul posto ed hanno potuto verificare come ignoti fossero entrati all’interno della struttura in modo abusivo. Una stanza era stata arredata, trasformata in bivacco, ma dietro c’era dell’altro. A insospettire gli agenti, presenti sul posto con l’unità cinofila forte del cane Ziko, è stato un armadio posto davanti a una parete. Spostato l’armadio la polizia locale ha trovato una porta che conduceva a una lavanderia.