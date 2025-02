Quotidiano.net - 'Dreams' di Michael Franco: amore e politica al Berlin Film Festival

Una storia d'passionale e forte impossibile da vivere e dai molti risvolti politici e sociali quella che racconta '' diin concorso oggi al. Da una parte c'è Jennifer (Jessica Chastain), una ricca donna della San Francisco bene che, anche grazie al suo potente padre mecenate sostenitore delle arti è a capo di una fondazione di danza a Città del Messico. Qui inizia per lei un'appassionata storia d'con un ballerino messicano molto più giovane, Fernando (Isaac Hernández), che a un certo punto attraversa illegalmente il confine degli Stati Uniti per raggiungerla. Quando la relazione minaccia di danneggiare la reputazione di Jennifer, che potrebbe essere compromessa nell'avere come amante un immigrato messicano, Chastain è costretta a prendere decisioni che cambieranno il futuro di entrambi.