Dramma in Italia | trovata morta così la figlia del big della tv cosa le è successo

Camilla Sanvoisin, una giovane di 25 anni, è statasenza vita nel suo appartamento giovedì mattina, nella zonaGiustiniana a Roma. Era ladi Axel Egon Sanvoisin, un noto produttore televisivo e esperto di comunicazione e eventi, molto conosciuto nel mondo del piccolo schermono. La causa del decesso pare sia stata un arresto cardiaco.Leggi anche: Sinner, raggiunto l’accordo con la Wada: tre mesi di squalifica per il caso ClostebolIl fidanzato, Giacomo Celluprica, di 35 anni, ha dato l’allerta, contattando i soccorritori intorno alle 5.50 del mattino. “Venite subito – ha riferito agli operatori del 118 – la mia compagna è molto grave, non reagisce”. Tuttavia, al loro arrivo, la ragazza era già deceduta.Le indaginipolizia hanno rivelato la presenza di alcune dosi di metadone nell’abitazione, in quantità superiori a quelle prescritte, portando all’arresto di Celluprica per possesso di sostanze stupefacenti.