Draghi | lasciamo stare gli Usa l’Europa si è messa dazi da sola

Roma, 15 feb. (askanews) – L’Unione europea deve concentrarsi sui problemi che si è creata da, operando “una svolta radicale”, piuttosto che su quelli dovuti ai rapporti con l’amministrazione Usa a guida Trump. E’ la tesi di Mario, già presidente del Consiglio e della Bce in un articolo sul Financial Times, eloquentemente intitolato “gli Usa:è riuscita a mettersida”. Perché secondoci sono due fattori, tutti europei, alla base di molti dei problemi dell’Unione. Il primo è “l’incapacità di lungo termine dell’Ue di intervenire sulle penurie di approvvigionamento, specialmente sulle barriere interne e i fardelli regolamentari. Questi – scrive – sono ampiamente più dannosi per la crescita di qualunqueo possano imporre gli Stati Uniti.