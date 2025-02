Ilfattoquotidiano.it - Draghi: “I dazi? L’Europa se li è autoimposti. Ora via le barriere interne e più investimenti per ridurre la dipendenza dalle esportazioni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nell’Unione europea, ha avvertito questa mattina il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, si faranno sentire in misura maggiore in Italia e in Germania. Madeve fare mea culpa perché “ha imposto con successosu se stessa“. E’ la “sentenza” emessa in un editoriale pubblicato dal Financial Times da Mario. “E’ necessario un cambiamento radicale“, scrive l’ex primo ministro ed ex presidente della Banca Centrale Europea. Un cambiamento che consiste in un uso più proattivo delle politiche fiscali e un abbattimento delleper favorire l’innovazione ela.“Un uso più proattivo della politica fiscale, sotto forma di maggioriproduttivi, contribuirebbe ai surplus commerciali e invierebbe un forte segnale alle aziende affinché investano di più in ricerca e sviluppo”, afferma, esortando “un cambiamento fondamentale di mentalità”: “Finora,si è concentrata su obiettivi singoli o nazionali senza calcolarne il costo collettivo”.