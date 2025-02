Oasport.it - Dove vedere in tv Milano-Trento, Finale Coppa Italia basket 2025: orario preciso, canale, streaming

Leggi su Oasport.it

Domenica 16 febbraio si disputerà l’ultimo atto delladi: all’Inalpi Arena lametterà di fronte alle ore 17.15 l’Olimpia, che in semiha superato la Pallacanestro Brescia per 74-69, e l’Aquila, che nel penultimo atto ha battuto la Pallacanestro Trieste per 82-79.La sfida tra Olimpiaed Aquila, valida per ladelladi, verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, DMAX e NOVE, mentre la direttaverrà assicurata da DAZN, discovery+, Sky Go, NOW e nove.tv. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.: Olimpiaindi, Brescia piegata nell’ultimo quartoCALENDARIODomenica 16 febbraio –Ore 17.15: Olimpia-Aquila– Diretta tv su Eurosport 1 HD, DMAX, NOVEPROGRAMMAVEDERLA IN TV EDiretta tv: Eurosport 1 HD, DMAX, NOVE.