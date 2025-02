Leccotoday.it - Doppia caduta nel giro di un'ora scendendo dalla Grigna: in volo gli elicotteri

Doppio intervento dell'elicottero di Areu nel pomeriggio di sabato per soccorrere persone cadute in montagna. Il primo alle 14 inper un 52enne scivolato sul ghiaccio in prossimità del bivacco Riva Girani, zona Comolli, a quota 2.000 metri mentre scendeva lungo la Via Invernale.La.