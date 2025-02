Agi.it - Dopo sette anni nessuna giustizia per Lavinia, investita davanti all'asilo e in stato vegetativo

Leggi su Agi.it

AGI - "dal grave incidente avvenuto in unnido di Velletri che la costringe a vivere in, la piccolaMontebove sembra non trovare pace neppure per quel che riguarda i tempi del processo che hanno visto condannate in primo grado la maestra che doveva controllarla e la giovane donna che l'hanel parcheggio. Ho appreso infatti che il processo di secondo grado iniziato a dicembre scorso in Corte d'Appello a Roma subisce dei rinvii per un 'difetto di notifica' nei confronti della principale imputata. Errori nel reperire la maestra all'indirizzo da lei indicato che hanno portato già a dicembre a un rinvio dell'udienza e che determineranno quasi sicuramente un ulteriore rinvio della nuova udienza calendarizzata il prossimo 27 febbraio". Cosi' un una nota Monica Sansoni, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio.