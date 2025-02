Dopo secoli torna a Prato un capolavoro del Trecento

Leggi su Corrieretoscano.it

– Un nuovoentra a far parte del percorso espositivo del Museo di Palazzo Pretorio, grazie all’acquisto della Fondazione Cassa di Risparmio di: La Madonna in trono con Bambino tra i santi Ludovico di Tolosa e Francesco, un trittico in forma di altarolo del XIV secolo realizzato dal pratese Maestro di Mezzana, che da oggiad essere fruibile ai visitatori.Per l’occasione, il Museo di Palazzo Pretorio sarà aperto ad ingresso gratuito nei giorni di sabato 15 e domenica 16 febbraio (con il consueto orario, dalle 10.30 alle 18.30) per offrire al pubblico l’opportunità di ammirare l’opera d’arte, collocata al primo piano del museo.“Seguendo l’ordine prevalentemente cronologico dell’esposizione del museo, il trittico non poteva trovare migliore collocazione che nell’ambiente dedicato alla pittura toscana del, anche per il richiamo alla Sacra Cintola, raffigurata nelle storie dipinte della predella di Bernardo Daddi”, dichiara Manuela Fusi, direttrice scientifica del Museo di Palazzo Pretorio.