Bergamonews.it - Doping, accordo Sinner-Wada: il numero 1 del tennis sconterà una squalifica di tre mesi

Leggi su Bergamonews.it

Clamorosa svolta nel casoche vede coinvolto Jannik: l’azzurro,uno delmondiale, ha deciso di accordarsi con la, l’agenzia mondiale anti, per una sospensione di tre.A poco più di 24 ore dalle dichiarazioni di James Fitzgerald, portavoce di, che aveva ribadito come la loro richiesta fosse di uno o due anni di, la vicenda ha preso una svolta inattesa che fa quindi saltare il processo in programma a Losanna il 16 e il 17 aprile.L’estate scorsa l’Itia, l’InternationalIntegrity Agency, aveva proscioltodal caso Clostebol, agente anabolizzante presenta in alcune pomate e spray cicatrizzanti proibito secondo il regolamento (lo stesso che era costato unaall’atalantino Palomino, poi assolto): la contaminazione fu giudicata involontaria, in seguito a un trattamento fisioterapico, ma costò comunque all’azzurro la sottrazione dei punti guadagnati nel torneo di Indian Wells.