Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump rilancia l’attacco del suo vice Vance: “L’Europa sta perdendo la sua meravigliosa libertà di parola”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il discorso delpresidente statunitense JDalla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera è stato accolto con freddezza e facce attonite della maggior parte dei leader europei presenti.all’Ue, accusata di reprimere ladie di allontanarsi dai “valori comuni” con gli Usa, ha provocato anche la dura reazione del cancelliere tedesco: “Non accettiamo alcun intervento esterno. Questo non deve essere fatto, certamente non tra amici e alleati. Siamo noi stessi a decidere cosa accadrà in futuro con la democrazia“, ha detto Olaf Scholz nel suo intervento alla Conferenza. Ma quelle parole di JDsono statete dal presidente Usa che ha definito il discorso del suo“ottimo” e “veramente brillante“. Gli europei “stannola lorodi“, ha dettoparlando con i giornalisti nello Studio Ovale.