Bubinoblog - DOMENICA IN SANREMO: TUTTI I CANTANTI E UN PARTERRE CHOC DI OPINIONISTI DA MARA

Leggi su Bubinoblog

16 febbraio, in diretta dal Teatro Ariston dalle 14 alle 20,Venier accoglieràdella 75° edizione del Festival per una puntata speciale di “In”.Gli artisti si alterneranno sul palco per cantare, con i commenti dei giornalisti del settore e – ospiti in qualità di– Lino Banfi, Giorgia Cardinaletti, Francesca Pascale, Enzo Miccio, Luca Tommassini.E ancora Gabriele Cirilli, Giovanni Terzi, Barbara Foria, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e l’esperto di moda Beppe Angiolini. Con loro il piccolo Samuele Parodi, il bambino siciliano di undici anni “tuttologo di”.L'articoloINE UNDIDAproviene da BUBINO.