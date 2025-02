Sport.quotidiano.net - Domani il debutto contro Varese. Scatta la stagione delle Aquile. Partnership con il marchio Txt

Le TxtFerrara sono pronte a volare alto. La squadra di football americano estense è protagonista quest’anno del campionato nazionale di prima divisione di Football Americano 2025. Lainizierà domenica con la trasferta agli Skorpions, partita che verrà trasmessa in Italia da Dazn e negli Stati Uniti. Il primo appuntamento casalingo è in calendario per domenica 9 marzo, il nome ufficiale della compagine estense diventa questaTxt, in accordo con la nuova. La nuova compagine, con organizzatori e sponsor della2025, è stata presentata ieri mattina in residenza municipale. All’insono intervenuti l’assessore allo sport Francesco Carità, il general managerTxtRaffaello Pellegrini, il presidente Alfredo Ferrandino, il coachJohn Shannon, il presidente di Txt Group Mauro Padovani, il presidente della Casa di Cura e del Poliambulatorio Quisisana Giorgio Piacentini.