Ilpiacenza.it - Domande per gli asili nido, le famiglie potranno indicare fino a 6 strutture

Leggi su Ilpiacenza.it

L’obiettivo è quello di semplificare la domanda di iscrizione aglidella città. Per questo la Giunta Tarasconi - l’assessore competente è Nicoletta Corvi - ritocca il regolamento comunale per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia, che lunedì 17 febbraio approda in Consiglio.