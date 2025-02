Ilrestodelcarlino.it - "Dobbiamo ripetere quanto fatto di buono"

"Servirà, da parte nostra, la gara perfetta contro la squadra più difficile da affrontare per qualità e collettivo". E chissà se basterà, sembra chiedersi il tecnico del Brescia Rolando Maran che oggi incrocia i neroverdi per la 22ma volta in carriera – sole 3 vinte, per lui, che ha affrontato più di frequente solo la Sampdoria – e spinge contro la capolista in neroverde una squadra che in trasferta vale i playoff (14 punti in 12 partite) e se in casa stenta "vale molto,ad organico ed esperienza, perché ha qualità ed esperienza". A dirla, quest’ultima frase, è invece Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo che le ‘rondinelle’ le ha già impallinate all’andata con un 5-2 da paura ma non sembra farci troppo caso. Il Brescia arriva da uno 0-0 casalingo contro la Salernitana, il Sassuolo ha demolito il Mantova al ‘Martelli’ con un’autentica prova di forza.