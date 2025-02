Oasport.it - Djokovic ambizioso: “Ero al livello di Sinner senza l’infortunio agli Australian Open”

Motivazioni e ambizioni. Novaknon ha alcuna intenzione di gettare la spugna e il percorso affrontato negliha dato ancora più convinzione a Nole di poter rivaleggiare ai massimi livelli. In particolare, la vittoria nei quarti di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 del mondo), pur con l’handicap di un infortunio, è stata la dimostrazione che il serbo voleva.Certo, il suo fisico ha detto basta nel corso della semifinale contro Alexander Zverev, ma la prestazione nelle due settimanee ha rinfrancato l’asso nativo di Belgrado. E così, in vista dell’imminente torneo di Doha, c’è tanta voglia di far bene.“Lo strappo al muscolo è guarito, sono riuscito a riprendermi rapidamente. Il mio corpo mi ascolta ancora, ho un desiderio ardente di raggiungere nuovi traguardi.