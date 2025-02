Dirigenti Usa verso Riad per i colloqui di pace tra Russia e Ucraina L’inviato di Trump | L’Ue non siederà al tavolo dei negoziati

Leggi su Open.online

ditrastanno per entrare nel vivo. Secondo quanto riporta Politico, alcuni rappresentanti del governo americano si stanno dirigendo a, in Arabia Saudita, per dare ufficialmente il via ai. Si tratta di Mike Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale, Marco Rubio, segretario di Stato Marco Rubio, e Steve Witkoff, inviato speciale per il Medio Oriente. All’incontro, rivela Politico, non ci saranno Keith Kellogg, inviato speciale di Donaldper i, e nemmeno i rappresentanti di altre grandi potenze europee.Kellogg: «non sarà aidi»L’indiscrezione di Politico conferma il più grande timore dell’Europa, quello di rimanere esclusa daiditra. D’altronde, è stato lo stesso Keith Kellogg in giornata a chiarire che il Vecchio Continente avrà un ruolo marginale neiper porre fine al conflitto.