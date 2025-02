Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Milan-Verona: segui la cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre ildel ‘Meazza’ tra i rossoneri di Conceicao e i gialloblu di Zanetti in tempo realeIlriceve ila San Siro nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la venticinquesima giornata del campionato diA, sesto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 15 punti in favore del Diavolo che saràdall’arbitro Fourneau della sezione di Roma.Reijnders, autore del gol vittoria all’andata (foto Ansa) – Calciomercato.itI rossoneri di Sergio Conceicao, reduci dalla sconfitta contro il Feyenoord nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Champions League, vanno a caccia di un successo per dareto a quello di settimana scorsa contro l’Empoli. Occorre voltare subito pagina per risalire la graduatoria, dovendo fare a meno di Tomori squalificato, e presentarsi nel migliore dei modi alla sfida di ritorno di martedì contro gli olandesi.