Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Atalanta-Cagliari 0-0: Samardzic impegna Caprile LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra i nerazzurri di Gasperini e i rossoblu di Nicola in tempo realeL’ospita ila Bergamo nel primo anticipo del sabato valido per la venticinquesima giornata del campionato diA, sesto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni con obiettivi stagionali diametralmente opposti che saràdall’arbitro Marchetti della sezione di Ostia Lido.Gasperini in primo piano e sullo sfondo Nicola (LaPresse) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta piena di polemiche di mercoledì in Champions League nell’andata dei playoff, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono voltare subito pagina. Lo scopo è quello di riprendere il cammino interrotto lo scorso week end con la roboante vittoria sul Verona per riavvicinarsi al duo di testa formato da Napoli e Inter, e prepararsi al meglio alla partita di ritorno di martedì contro il Club Brugge.