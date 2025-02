Internews24.com - Dino Baggio rivela: «Vi dico la mia favorita per la supersfida tra Juventus e Inter»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’ex calciatore ha parlato dellatrae hato la suaper la vittoria, ex calciatore noto per le sue esperienze sia con, ha recentemente condiviso le sue opinioni ai microfoni della Gazzetta Dello Sport sulla tanto attesatra le due squadre, prevista per il 16 febbraio 2025. In questa occasione,hato quale squadra consideraper la vittoria. LE PAROLE DI- «La Juve gioca in casa e questo potrebbe risultare un vantaggio, ma continuo a pensare che l’sia la squadra più forte del campionato e, dunque, anche laper ladi domenica sera. I nerazzurri hanno esperienza, hanno qualità in mezzo al campo, dominano le partite con grande maturità e hanno una coppia d’attacco fortissima.