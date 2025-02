Nerdpool.it - Digimon Story Time Stranger: il nuovo capitolo della saga arriva nel 2025

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di, ildel celebre franchise, in arrivo nelsu PlayStation 5, Xbox Series XS e PC.In, i giocatori vivranno un’avventura epica che si snoda tra il mondo umano e quello digitale, affrontando un viaggio attraverso il tempo per svelare il mistero dietro il crollo del pianeta. Il legame tra i giocatori e isarà al centro dell’esperienza, con una trama avvincente che metterà alla prova la loro connessione con queste creature straordinarie.Il titolo offrirà un sistema di gioco di ruolo profondo, con meccaniche avanzate di addomesticamento, reclutamento e addestramento dei. Il combatnto a turni sarà arricchito da un’ampia varietà di creature e da molteplici possibilità di personalizzazione ed evoluzione, permettendo ai giocatori di affrontare le battaglie in modi sempre nuovi.