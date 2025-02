Ilrestodelcarlino.it - Diavoli-Petrarca. Big match al Mirabello

Un vero e proprio bigquello valido per la 12ª giornata del campionato nazionale Serie A Elite di rugby. Domani allo stadio(kick off alle ore 16), idel Valorugby affronteranno i Tuttineri delPadova, campioni d’Italia in carica. Un confronto diventato negli ultimi anni una vera e propria “classica” del massimo campionato con i due club protagonisti di partite valide per le zone alte. Isi trovano al quarto posto in graduatoria, ilal secondo.