Lettera43.it - Diario da Sanremo: com’è andata la serata dei duetti

Leggi su Lettera43.it

Ladeiè indubbiamente la più curiosa nella liturgia sanremese. Perché per una volta vengono proposte variazioni sul tema, e perché per proporre questa variazione salgono sul palco ospiti più o meno d’eccezione. Come d’eccezione è l’ospite cui è affidata l’apertura, Roberto Benigni, lontano per una volta da Divine Commedie o Bibbie, ma ormai senza più lo smalto del passato.Carlo Conti con Roberto Benigni (foto Getty).Si parte in salita con Chiello che affossa Rose Villain, meglio i Modà con RengaLa gara parte subito, e non è che sia esattamente una partenza col botto. Perché Chiello, non esattamente al meglio, porta giù una altrimenti impeccabile Rose Villain sulle note di Fiori rosa fiori di pesco di Battisti. Meglio Modà e Francesco Renga, lì sul palco insieme a ricordare che 20 anni fa da quelle parti proprio il cantautore bresciano ha vinto con Angelo (con tanto di bacio finale).