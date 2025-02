Calciomercato.it - Dia gela Conte a tre dal novantesimo: ora l’Inter può prendersi la vetta

Una Lazio sfortunata ferma il Napoli all’Olimpico. Per gli azzurri terzo pari consecutivo e rischio concreto di perdere il primo postoIl Napoli non sa più vincere. All’OIimpico terzo pari consecutivo per Lukaku e compagni, che ancora una volta si fanno recuperare il vantaggio stavolta riuscito a strappare grazie all’incredibile autorete di Marusic. E domani serapuòladella classifica in caso di vittoria contro la Juventus.Diaa tre dal: orapuò tornare in(LaPresse) – Calciomercato.itI biancocelesti passano subito con la fucilata di Isaksen che sorprende un Meret troppo distante dalla linea di porta. Il Napoli reagisce subito e, dopo sette minuti, rimette in sesto la gara grazie a Raspadori e al gentile contributo di Provedel.