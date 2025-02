Panorama.it - Di sole e d'azzurro

Leggi su Panorama.it

Knife ha una lunga barba da pirata e una stella marina tatuata sul petto dalla parte opposta del cuore. Netto come un coltello, il suo nome in inglese, taglia l’acqua con fendenti di braccia. Da 20anni abbondanti cerca e trovai delfini scrutandone i guizzi tra gli abissi, anticipandone le traiettorie, regalando ai turisti una delle esperienze più intense della loro vita. Anziché guardare da lontano le pinne spuntare dal mare, con Knife ci si bagna, ci s’immerge tra le onde con maschera e boccaglio. Pochi attimi dopo, ecco un cucciolo intento a fare le piroette accanto alla mamma mentre si è lì, increduli e commossi, a osservare l’amore che nuota. Incontrare i delfini è una delle tante avventure quotidiane a Mauritius (nome singolare, è un’isola soltanto), quasi in fondo all’Africa, a destra del Madagascar, dentro un Oceano Indiano con le stordenti intensità delle Maldive: un oscillare fra trasparenze rivelatrici e un blu pieno indecifrabile, gonfio di vita sommersa.