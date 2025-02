Devo proprio dirlo Sanremo 2025 la cover e Loredana Bertè scrive a Elodie e Achille Lauro

Leggi su Caffeinamagazine.it

La serata dellediè sempre attesissima dal pubblico e anche quest'anno non ha deluso le aspettative. Il quarto appuntamento con il Festival di Carlo Conti, affiancato venerdì da Mahmood e Geppi Cucciari, ha regalato uno spettacolo bellissimo. I big in gara sono tornati tutti sul palco e duettato con artisti nazionali e internazionali o abbinati tra di loro.A decretare il vincitore della serataè stato il pubblico da casa con il televoto e le tre giurie ma la serata, come da regolamento divulgato dalla Rai, le votazioni non incideranno sulla classifica della competizione vera e propria. Alla fine ha vinto la coppia Giorgia-Annalisa con Skyfall di Adele. Secondo Lucio Corsi con Topo Giglio e terzo Fedez con l'attesissimo duetto con Marco Masini.